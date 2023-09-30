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Эксперт Голицына не исключила проблем со связью у купленных в интернете iPhone 15

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У купленных через интернет iPhone 15 может не работать связь на территории России. Об этом рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
Эксперт Голицына не исключила проблем со связью у купленных в интернете iPhone 15
  • Gettyimages.ru

Она предупредила, что в интернете распространён «серый» импорт, из-за этого новая модель смартфона, а также другие виды телефонов могут не поддерживать российскую связь. По словам Голицыной, по этой причине россияне могут столкнуться с перебоями или вовсе остаться без связи.

Как пишет РИА Новости, специалист сообщила, что устройства, которые продаются на маркетплейсах и досках объявлений, не дают гарантий качества.

12 сентября американская компания Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также новые умные часы Apple Watch.

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