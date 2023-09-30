Конференция об аддитивных технологиях пройдёт 3 октября в Москве

Конференция «Аддитивные технологии. Развитие отрасли: производство и кадры» состоится 3 октября в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ), заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На конференции затронут вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций промышленников в работе с технологиями 3D-производства», — сказал Овчинский.

Он отметил, что для промышленного сектора экономики важную роль играют аддитивные технологии, которые обеспечивают высокоточное и качественное создание сложных трёхмерных объектов.

Участники обсудят новые форматы в образовании по аддитивным технологиям, технологии 3D-производства и другие темы.

Ранее НСН сообщала, что в МТШ открыли новое направление «Бережливое производство».