Конференция об аддитивных технологиях пройдёт 3 октября в Москве
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«На конференции затронут вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций промышленников в работе с технологиями 3D-производства», — сказал Овчинский.
Он отметил, что для промышленного сектора экономики важную роль играют аддитивные технологии, которые обеспечивают высокоточное и качественное создание сложных трёхмерных объектов.
Участники обсудят новые форматы в образовании по аддитивным технологиям, технологии 3D-производства и другие темы.
Ранее НСН сообщала, что в МТШ открыли новое направление «Бережливое производство».