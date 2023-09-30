Собянин: «Физтех» стала самой северной станцией московского метро

В Москве открыли 112 новых станций метро и МЦК с 2011 года. Как отметил мэр Сергей Собянин, метрополитен переживает свой самый активный рост в истории.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«С 2011 года мы открыли 112 станций метро и Московского центрального кольца. Сегодня в столичном метро и на МЦК 294 станции, 32 — за пределами МКАД. Метро пришло и в Московскую область», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

В качестве примера он привёл станцию «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии, которая имеет выходы сразу в три города — Москву, Люберцы и Котельники.

Самой северной станцией метро остаётся «Физтех», самой западной — «Аэропорт Внуково», самой южной — «Бунинская аллея», самой восточной — «Некрасовка».

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.