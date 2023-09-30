СК: мэр города Печора Серов задержан по подозрению в получении взятки

Главу администрации города Печора в Республике Коми Валерия Серова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в Следственном комитете России.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Руководитель администрации муниципального района Печора задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СК по Республике Коми возбудил уголовное дело против Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Серов и Канищев получили от предпринимателя взятку за совершение действия в его пользу, в том числе за возможность проводить работы по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе Печора.

Серова задержали. Канищев в настоящий момент находится под стражей по делу об умышленном причинении вреда.

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