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СК: мэр города Печора Серов задержан по подозрению в получении взятки

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Главу администрации города Печора в Республике Коми Валерия Серова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в Следственном комитете России.
СК: мэр города Печора Серов задержан по подозрению в получении взятки
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Руководитель администрации муниципального района Печора задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СК по Республике Коми возбудил уголовное дело против Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Серов и Канищев получили от предпринимателя взятку за совершение действия в его пользу, в том числе за возможность проводить работы по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе Печора.

Серова задержали. Канищев в настоящий момент находится под стражей по делу об умышленном причинении вреда.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал до 27 ноября начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по делу о злоупотреблении полномочиями.

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