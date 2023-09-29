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В Ростовской области направят более 30,5 млн рублей на снос и расселение аварийных домов

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Из резервного фонда Ростовской области выделят более 30,5 млн рублей на снос и расселение аварийных домов.
В Ростовской области направят более 30,5 млн рублей на снос и расселение аварийных домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Речь идёт о зданиях, расположенных в том числе в Таганроге, где на расселение направят 8,9 млн рублей.

Большая часть средств будет выделена на снос 13 аварийных домов в Гуково. Местная администрация получит 21,6 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подольске достроили дом, где значились обманутые дольщики.

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