В Ростовской области направят более 30,5 млн рублей на снос и расселение аварийных домов

Из резервного фонда Ростовской области выделят более 30,5 млн рублей на снос и расселение аварийных домов.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Речь идёт о зданиях, расположенных в том числе в Таганроге, где на расселение направят 8,9 млн рублей.

Большая часть средств будет выделена на снос 13 аварийных домов в Гуково. Местная администрация получит 21,6 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подольске достроили дом, где значились обманутые дольщики.