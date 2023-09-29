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Военный комиссар Петербурга заявил, что военкоматы работают в плановом режиме

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Военкоматы Санкт-Петербурга работают в плановом режиме, заявил военный комиссар города Марат Урмансов. По его словам, информация о якобы очередях в военкоматы города не соответствует действительности.
Военный комиссар Петербурга заявил, что военкоматы работают в плановом режиме
  • РИА Новости

«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учёт, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — сказал Урмансов.

Военкоматы работают с понедельника по пятницу, 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учёту, подчеркнул он.

Военный комиссар заверил, что все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно.

«Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщили СМИ, у военкоматов Петербурга образовались очереди, среди которых было множество сотрудников отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учёту.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о начале с 1 октября осеннего призыва в армию.

В период с 1 октября по 31 декабря текущего года будут призваны 130 тыс. человек.

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