В МО России заявили, что военные Карабаха сдали около 3 млн боеприпасов

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали более 4,8 тыс. единиц стрелкового оружия и около 3 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На 29 сентября сдано 16 единиц бронетехники, 21 единица автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 48 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 4,8 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 3 млн боеприпасов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Ранее Госпогранслужба Азербайджана сообщила о задержании бывшего главы Минобороны Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна.