В Ставрополе пройдёт интерактивная выставка «Русский Азов»

В музейно-выставочном комплексе «Россия — Моя история» в Ставрополе 30 сентября пройдёт интерактивная выставка «Русский Азов», посвящённая Дню воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора региона.

«Экспозиция «Русский Азов» включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе из краеведческого музея Мариуполя», — отмечается в сообщении.

В рамках экспозиции для детей организуют квест «В гостях у археолога».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдёт концерт по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией.