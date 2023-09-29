В Ставрополе пройдёт интерактивная выставка «Русский Азов»
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора региона.
«Экспозиция «Русский Азов» включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе из краеведческого музея Мариуполя», — отмечается в сообщении.
В рамках экспозиции для детей организуют квест «В гостях у археолога».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдёт концерт по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией.