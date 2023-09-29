Прокуратура Москвы: из окна квартиры четвёртого этажа выпал ребёнок

Трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры четвёртого этажа жилого дома, сообщила московская прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошёл на улице Енисейская. В момент инцидента дома находились родители ребёнка, в результате падения мальчика госпитализировали.

«Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в заявлении.

Также прокуратура призвала родителей не оставлять малолетних без присмотра, в том числе и там, где открыты окна.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась лекарством от аллергии из-за недосмотра родителей.