Узнать больше

Прокуратура Москвы: из окна квартиры четвёртого этажа выпал ребёнок

Короткая ссылка
Трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры четвёртого этажа жилого дома, сообщила московская прокуратура.
Прокуратура Москвы: из окна квартиры четвёртого этажа выпал ребёнок
  • РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошёл на улице Енисейская. В момент инцидента дома находились родители ребёнка, в результате падения мальчика госпитализировали.

«Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в заявлении.

Также прокуратура призвала родителей не оставлять малолетних без присмотра, в том числе и там, где открыты окна.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась лекарством от аллергии из-за недосмотра родителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить