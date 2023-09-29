Система-112 в Москве приняла 4,9 млн вызовов с начала года

Система-112 в Москве приняла около 4,9 млн вызовов в 2023 году, заявил заммэра Пётр Бирюков.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день это одна из ключевых городских служб, которая востребована жителями, о чём свидетельствует высокое число обращений. Если десять лет назад каждый день на дежурство выходили 10—15 операторов, то сегодня в смене — 125 специалистов», — сказал Бирюков.

Процесс приёма и обработки обращений в Системе-112 строго регламентирован и автоматизирован. Операторы выясняют данные о происшествии и передают их в экстренные службы в течение нескольких минут.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что за четыре года в Москве единая справочная служба департамента труда и социальной защиты обработала более 1,7 млн звонков.