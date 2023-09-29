Медведев присутствовал при испытательном пуске ракеты на полигоне Капустин Яр
- РИА Новости
Видео с полигона он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты», — отметил Медведев.
По его словам, испытания её будут продолжены.
19 сентября руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1,5 тыс. м/с.