Узнать больше

Медведев присутствовал при испытательном пуске ракеты на полигоне Капустин Яр

Короткая ссылка
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев присутствовал при испытательном пуске ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Медведев присутствовал при испытательном пуске ракеты на полигоне Капустин Яр
  • РИА Новости

Видео с полигона он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты», — отметил Медведев.

По его словам, испытания её будут продолжены.

19 сентября руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1,5 тыс. м/с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить