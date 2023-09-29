Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев присутствовал при испытательном пуске ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Видео с полигона он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты», — отметил Медведев.

По его словам, испытания её будут продолжены.

19 сентября руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1,5 тыс. м/с.