Узнать больше

Полпред в УрФО Якушев заявил, что аграрии соберут приличный урожай

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что аграрии в этом году не подведут и соберут приличный урожай.
Полпред в УрФО Якушев заявил, что аграрии соберут приличный урожай
  • РИА Новости

Как пишет URA.RU, об этом он сказал в ходе агропромышленной выставки в Челябинске.

Якушев отметил, что текущий год оказался непростым с точки зрения погоды и цен на ГСМ.

По его словам, приходилось решать и вопросы поставок импортных комплектующих техники.

Полпред добавил, что вскоре будут подводиться результаты уборочной кампании и станут известны финальные данные.

«Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай», — отметил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что аграрии Подмосковья получили 3,8 млрд рублей в виде субсидий с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить