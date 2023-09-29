Полпред в УрФО Якушев заявил, что аграрии соберут приличный урожай
- РИА Новости
Как пишет URA.RU, об этом он сказал в ходе агропромышленной выставки в Челябинске.
Якушев отметил, что текущий год оказался непростым с точки зрения погоды и цен на ГСМ.
По его словам, приходилось решать и вопросы поставок импортных комплектующих техники.
Полпред добавил, что вскоре будут подводиться результаты уборочной кампании и станут известны финальные данные.
«Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай», — отметил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что аграрии Подмосковья получили 3,8 млрд рублей в виде субсидий с начала года.