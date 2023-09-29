Ленинградская область направит более 1,25 млрд рублей на транспортную реформу

В Ленобласти на проведение транспортной реформы в 2024 году направят более 1,25 млрд рублей.

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как отмечается в материале, средства направят на авансирование закупки перевозчиками подвижного состава.

Так, в рамках первого этапа реформы власти планируют закупить автобусы, которые будут работать на экологичном топливе.

Кроме того, транспортные средства будут обслуживать 87 межрегиональных маршрутов.

«На реализацию данных целей будет направлено более чем 1,25 млрд рублей», — сказано в материале.

Как ранее сообщило «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса, в Московской области совершили более 1,5 млн поездок на автобусах до станций третьей ветки Московских центральных диаметров (МЦД).