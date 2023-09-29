Спасатели центра «Помощь» в 2023 году более 500 раз выезжали на вызовы в Москве

С начала 2023 года волонтёры и специалисты центра развития добровольчества «Помощь» провели более 500 выездов на вызовы в Москве.

Об этом сообщает «Москва 24».

Как отметил директор центра Алексей Рудковский, добровольцы круглосуточно оказывают безвозмездную помощь.

«Мы взаимодействуем со специальными службами, от которых поступают заявки о помощи маломобильным жителям нашего города либо животным, попавшим в трудные ситуации», — сказал он.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что в Московском метрополитене запустили поезд, в вагонах которого размещены комиксы о правилах поведения в экстренных ситуациях.