Спасатели центра «Помощь» в 2023 году более 500 раз выезжали на вызовы в Москве
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Об этом сообщает «Москва 24».
Как отметил директор центра Алексей Рудковский, добровольцы круглосуточно оказывают безвозмездную помощь.
«Мы взаимодействуем со специальными службами, от которых поступают заявки о помощи маломобильным жителям нашего города либо животным, попавшим в трудные ситуации», — сказал он.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что в Московском метрополитене запустили поезд, в вагонах которого размещены комиксы о правилах поведения в экстренных ситуациях.