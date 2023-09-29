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Губернатор: в Мурманской области возросло число предпринимателей до 25 тысяч

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что количество предпринимателей в регионе в течение восьми месяцев возросло до 25 тыс. человек, а число самозанятых выросло до 24,7 тыс.
Губернатор: в Мурманской области возросло число предпринимателей до 25 тысяч
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Кроме того, Чибис рассказал о победителях грантового конкурса на приобретение франшиз. В рамках гранта предприниматели получат более 2,6 млн рублей на создание бизнеса.

«В нашем регионе действует 51 мера поддержки МСП, включая антикризисные меры. В шесть раз мы снизили налоги, продлили льготы по УСН», — сказал он.

Ранее НСН сообщала, что за первые семь месяцев 2023 года объём столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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