Бочкарёв: цифровизация проектирования новых объектов метро Москвы выходит на новый уровень

Цифровые технологии, в том числе информационное моделирование и его элементы, активно используются при проектировании и строительстве объектов метро Москвы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Передовые информационные технологии стали важной частью процесса создания новых объектов метрополитена. Так, с помощью трёхмерных моделей — практически цифровых двойников станций, пристанционных сооружений и перегонов — проводится план-фактный анализ хода строительно-монтажных работ», — сказал Бочкарёв.

По его словам, информационное моделирование позволяет проводить так называемое виртуальное строительство.

Как отметил заммэра, 3D-модели с атрибутивными данными по элементам объекта использовались при создании станций на востоке БКЛ. Эта практика применяется и при возведении станций новых радиальных линий.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что проектировщики и строители работают в среде общих данных, которую можно назвать ядром ТИМ.

«Так, прямо в информационной модели готовится и выпускается проектная и рабочая документация по станциям будущей Рублёво-Архангельской линии», — сказал он.

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу Михаил Надот, в свою очередь, пояснил, что дальнейшая цифровизация метростроения будет основываться на отечественных программных решениях.