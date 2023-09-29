Бочкарёв: цифровизация проектирования новых объектов метро Москвы выходит на новый уровень
- РИА Новости
«Передовые информационные технологии стали важной частью процесса создания новых объектов метрополитена. Так, с помощью трёхмерных моделей — практически цифровых двойников станций, пристанционных сооружений и перегонов — проводится план-фактный анализ хода строительно-монтажных работ», — сказал Бочкарёв.
По его словам, информационное моделирование позволяет проводить так называемое виртуальное строительство.
Как отметил заммэра, 3D-модели с атрибутивными данными по элементам объекта использовались при создании станций на востоке БКЛ. Эта практика применяется и при возведении станций новых радиальных линий.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что проектировщики и строители работают в среде общих данных, которую можно назвать ядром ТИМ.
«Так, прямо в информационной модели готовится и выпускается проектная и рабочая документация по станциям будущей Рублёво-Архангельской линии», — сказал он.
Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу Михаил Надот, в свою очередь, пояснил, что дальнейшая цифровизация метростроения будет основываться на отечественных программных решениях.