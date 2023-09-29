Песков: работа по обеспечению участников СВО равными мерами поддержки ведётся
- РИА Новости
Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что все участники спецоперации должны в одинаковой степени пользоваться всеми социальными благами.
«Эта работа проводится», — сказал Песков.
Он также сообщил о большом количестве добровольцев.
Ранее Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы «Вагнер», заявил, что гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми.