Песков: работа по обеспечению участников СВО равными мерами поддержки ведётся

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о проведении работы по обеспечению всех участников спецоперации равными мерами поддержки.

Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что все участники спецоперации должны в одинаковой степени пользоваться всеми социальными благами.

«Эта работа проводится», — сказал Песков.

Он также сообщил о большом количестве добровольцев.

Ранее Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы «Вагнер», заявил, что гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми.