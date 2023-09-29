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Песков: работа по обеспечению участников СВО равными мерами поддержки ведётся

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о проведении работы по обеспечению всех участников спецоперации равными мерами поддержки.
Песков: работа по обеспечению участников СВО равными мерами поддержки ведётся
  • РИА Новости

Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что все участники спецоперации должны в одинаковой степени пользоваться всеми социальными благами.

«Эта работа проводится», — сказал Песков.

Он также сообщил о большом количестве добровольцев.

Ранее Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы «Вагнер», заявил, что гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми.

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