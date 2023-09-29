В Москве благоустроили территорию возле станции БКЛ «Кленовый бульвар»

В Москве завершилось благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кленовый бульвар».

Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Его слова приводит телеканал «360».

Бирюков рассказал, что были благоустроены улицы Речников и Затонная.

В частности, было заменено покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части, установлено 130 дорожных знаков и создано два новых наземных пешеходных перехода возле филиала № 4 городской поликлиники № 67 на улице Речников.

Также возле станции созданы восемь остановочных павильонов с зарядными слотами, беспроводной связью и информационные стенды.

Кроме того, была обновлена игровая зона для детей возле дома №30 на улице Речников, разбит газон и высажено 18 деревьев.

Ранее «Радио 1» сообщало, что комплексное благоустройство дворов в Дмитровском городском округе завершили на 90%.