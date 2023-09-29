В Москве благоустроили территорию возле станции БКЛ «Кленовый бульвар»
- РИА Новости
Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Его слова приводит телеканал «360».
Бирюков рассказал, что были благоустроены улицы Речников и Затонная.
В частности, было заменено покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части, установлено 130 дорожных знаков и создано два новых наземных пешеходных перехода возле филиала № 4 городской поликлиники № 67 на улице Речников.
Также возле станции созданы восемь остановочных павильонов с зарядными слотами, беспроводной связью и информационные стенды.
Кроме того, была обновлена игровая зона для детей возле дома №30 на улице Речников, разбит газон и высажено 18 деревьев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что комплексное благоустройство дворов в Дмитровском городском округе завершили на 90%.