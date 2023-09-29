Узнать больше

В Москве благоустроили территорию возле станции БКЛ «Кленовый бульвар»

Короткая ссылка
В Москве завершилось благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кленовый бульвар».
В Москве благоустроили территорию возле станции БКЛ «Кленовый бульвар»
  • РИА Новости

Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Его слова приводит телеканал «360».

Бирюков рассказал, что были благоустроены улицы Речников и Затонная.

В частности, было заменено покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части, установлено 130 дорожных знаков и создано два новых наземных пешеходных перехода возле филиала № 4 городской поликлиники № 67 на улице Речников.

Также возле станции созданы восемь остановочных павильонов с зарядными слотами, беспроводной связью и информационные стенды.

Кроме того, была обновлена игровая зона для детей возле дома №30 на улице Речников, разбит газон и высажено 18 деревьев.

Ранее «Радио 1» сообщало, что комплексное благоустройство дворов в Дмитровском городском округе завершили на 90%. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить