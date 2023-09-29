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Участок бывшей промзоны Грайвороново в Москве реорганизуют по программе КРТ

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть бывшей промзоны Грайвороново в Рязанском районе ждёт реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Участок бывшей промзоны Грайвороново в Москве реорганизуют по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

На участке площадью 22,56 га построят недвижимость, почти половину предоставят под различные предприятия.

Застройщики также возведут жилые дома, школу, детский сад, логистический комплекс, предприятия сферы торговли, услуг.

Таким образом, будет создано около 3 тыс. новых рабочих мест.

Предполагаемый объём инвестиций оценивается в 38 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на столичный комитет по туризму сообщал, что в течение 12 лет в Москве построили свыше 70 новых отелей. Общая вместимость номерного фонда составила 374 тыс. человек.

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