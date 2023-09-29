Москва продала 5 тысяч объектов недвижимости на вторичных торгах с 2017 года

Москва реализовала более 5 тыс. объектов недвижимости с 2017 года при помощи вторичных способов продажи, то есть посредством публичного предложения и без объявления цены.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в том случае, если аукцион по продаже имущества признаётся несостоявшимся, объект может быть выставлен повторно уже посредством публичного предложения.

Подобный способ предполагает постепенное снижение стоимости — в некоторых случаях до 50% от начальной.

Если и в этом случае покупатель не найден, объект выставляют на продажу без объявления цены — покупатели предлагают её сами.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на столичный комитет по туризму сообщал, что в течение 12 лет в Москве построили свыше 70 новых отелей. Общая вместимость номерного фонда составила 374 тыс. человек.