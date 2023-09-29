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ФАС возбудила несколько дел по итогам первичного анализа на рынке топлива

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в ряде российских регионов после первичного анализа на рынке нефтепродуктов.
ФАС возбудила несколько дел по итогам первичного анализа на рынке топлива
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дела возбуждены в отношении АО «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, OOO «Газпромнефть — Региональные продажи» в Ростовской области, ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм» в Ставропольском крае, ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» в Краснодарском крае и Ассоциации владельцев автозаправочных станций в Дагестане.

В ведомстве добавили, что ФАС намерена продолжить осуществлять анализ текущей ситуации на рынке нефтепродуктов.

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