ФАС возбудила несколько дел по итогам первичного анализа на рынке топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в ряде российских регионов после первичного анализа на рынке нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дела возбуждены в отношении АО «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, OOO «Газпромнефть — Региональные продажи» в Ростовской области, ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм» в Ставропольском крае, ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» в Краснодарском крае и Ассоциации владельцев автозаправочных станций в Дагестане.

В ведомстве добавили, что ФАС намерена продолжить осуществлять анализ текущей ситуации на рынке нефтепродуктов.