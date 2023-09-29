Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»
Российский лидер Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
- РИА Новости
В документе сказано о разрешении совершения сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения 100% акций банка.
18 сентября Путин подписал указ о «цифровом паспорте».
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