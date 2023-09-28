Узнать больше

В Крыму завершили основные работы по подготовке к отопительному сезону

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике завершили основные работы по подготовке к отопительному сезону.
В Крыму завершили основные работы по подготовке к отопительному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

«Продолжаем активную подготовку к отопительному сезону. Основные мероприятия уже завершены, о чём сегодня в ходе заседания Совета министров Республики Крым доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Олегович Донец», — заявил глава региона.

По его словам, дата начала отопительного сезона будет определена по данным среднесуточной температуры.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва полностью готова к началу отопительного сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить