В Крыму завершили основные работы по подготовке к отопительному сезону

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике завершили основные работы по подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

«Продолжаем активную подготовку к отопительному сезону. Основные мероприятия уже завершены, о чём сегодня в ходе заседания Совета министров Республики Крым доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Олегович Донец», — заявил глава региона.

По его словам, дата начала отопительного сезона будет определена по данным среднесуточной температуры.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва полностью готова к началу отопительного сезона.