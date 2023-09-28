Экономист Беляев посоветовал избегать рискованных операций, обещающих быструю прибыль
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В беседе с Общественной службой новостей эксперт пояснил, что сформированную из таких отчислений «подушку безопасности» в дальнейшем можно вкладывать в инструменты, которые приносят доход, например, банковские вклады.
Как отметил Беляев, подобный способ получения дополнительных средств требует определённых знаний.
«Просто так взять и увеличить доход, сидя на диване, нельзя», — считает он.
По его словам, категорически не стоит идти в рискованные операции, сулящие быструю прибыль.
Ранее сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий в беседе с РИАМО выразил мнение, что не стоит вкладывать все средства в покупку недвижимости.