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Экономист Беляев посоветовал избегать рискованных операций, обещающих быструю прибыль

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Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев дал рекомендации по инвестированию. По его словам, 10% от любого дохода может быть направлено на сбережение без ущерба для текущего потребления.
Экономист Беляев посоветовал избегать рискованных операций, обещающих быструю прибыль
  • Gettyimages.ru
  • © Suriya Phosri

В беседе с Общественной службой новостей эксперт пояснил, что сформированную из таких отчислений «подушку безопасности» в дальнейшем можно вкладывать в инструменты, которые приносят доход, например, банковские вклады.

Как отметил Беляев, подобный способ получения дополнительных средств требует определённых знаний.

«Просто так взять и увеличить доход, сидя на диване, нельзя», — считает он.

По его словам, категорически не стоит идти в рискованные операции, сулящие быструю прибыль.

Ранее сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий в беседе с РИАМО выразил мнение, что не стоит вкладывать все средства в покупку недвижимости.

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