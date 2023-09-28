Мурашко заявил, что вакцины от гриппа поставили во все регионы России

Вакцины от гриппа поставили во все регионы России. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

РИА Новости

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«Вакцины поставлены во все субъекты Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1». Мурашко подчеркнул, что вакцины обладают обновлённым антигенным составом, имеют высокий уровень безопасности и эффективности. Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 35 российских городах.