Мурашко заявил, что вакцины от гриппа поставили во все регионы России
- РИА Новости
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«Вакцины поставлены во все субъекты Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».
Мурашко подчеркнул, что вакцины обладают обновлённым антигенным составом, имеют высокий уровень безопасности и эффективности.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 35 российских городах.