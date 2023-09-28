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Тюменская область примет участие в Цифровом диктанте

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Тюменская область присоединится к всероссийской акции «Цифровой диктант», которая будет проходить с 29 сентября по 15 октября.
Тюменская область примет участие в Цифровом диктанте
  • Gettyimages.ru
  • © Blue Images

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Департамент информатизации региона.

Принять участие можно будет в форматах онлайн и оффлайн.

Тестирование состоит из четырёх блоков. Первый посвящён базовым программам, приложениям и устройствам, второй — работе с соцсетями, интернет-магазинами и другими сервисами, третий — защите персональных данных, четвёртый — ИИ и голосовым помощникам.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что тесты разработаны с учётом разных возрастных категорий.

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