Тюменская область примет участие в Цифровом диктанте

Тюменская область присоединится к всероссийской акции «Цифровой диктант», которая будет проходить с 29 сентября по 15 октября.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Департамент информатизации региона.

Принять участие можно будет в форматах онлайн и оффлайн.

Тестирование состоит из четырёх блоков. Первый посвящён базовым программам, приложениям и устройствам, второй — работе с соцсетями, интернет-магазинами и другими сервисами, третий — защите персональных данных, четвёртый — ИИ и голосовым помощникам.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что тесты разработаны с учётом разных возрастных категорий.