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В Омской области неосторожное курение дома стало причиной 162 пожаров в 2023 году

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В Омской области неосторожное курение дома стало причиной 162 пожаров с начала 2023 года, в результате погиб 31 человек, пострадали ещё 15.
В Омской области неосторожное курение дома стало причиной 162 пожаров в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«В случае если вы не готовы отказаться от вредной привычки, следует строго соблюдать правила безопасности, чтобы не стать виновником пожара в результате неосторожности при курении», — заявил главный госинспектор Омской области по пожарному надзору, полковник внутренней службы Максим Новиков.

Как отметили в пресс-службе ведомства, неосторожное курение может стать причиной пожара не только в доме курильщика — окурок может попасть на лоджии и в открытые окна соседей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возбудили дело по факту гибели трёх женщин при пожаре в Салехарде.

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