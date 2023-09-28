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Российские туристы стали чаще ездить в Ингушетию и Орловскую область

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Стали известны регионы России с самым быстрым ростом доли и интереса по количеству бронирований отелей в 2023 году. Это Ингушетия (рост на 200% за год), Орловская область (на 100%) и Адыгея (на 54%).
Российские туристы стали чаще ездить в Ингушетию и Орловскую область
  • Gettyimages.ru
  • © jamesteohart

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».

В список также вошли Мордовия, Карачаево-Черкесия, Липецкая и Владимирская области, Марий Эл, Смоленская и Курская области.

В среднем в 25 регионах с самым выраженным ростом доли бронирований гостиниц рост спроса составил в районе 60%.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что 27 сентября зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили представителей туротрасли и путешественников со Всемирным днём туризма.

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