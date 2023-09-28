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Специалист Суркова рекомендовала полностью отключать технику для экономии электроэнергии

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова рассказала, как сэкономить электроэнергию дома.
Специалист Суркова рекомендовала полностью отключать технику для экономии электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © M-Production

«Холодильники старого образца часто потребляют избыточное количество электроэнергии из-за неэффективных компрессоров и изоляции. В современных моделях с высокой энергоэффективностью потребление электричества заметно сокращено. Стиральные и сушильные машины предыдущих поколений также заслуживают замены», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, желательно выбирать оборудование с классом энергопотребления А+++.

Как считает Суркова, устройства потребляют энергию в режиме ожидания, поэтому лучше всего их полностью отключать, когда они не используются.

«Пользуйтесь режимами энергосбережения, которые предлагают многие современные устройства. На телевизоре может быть режим сна, который позволяет снизить энергозатраты в режиме ожидания», — отметила она.

Эксперт также посоветовала выключать свет в пустых комнатах и заменить обычные лампы на светодиодные.

Ранее инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов в беседе с «Радио 1» дал советы по проверке работы вытяжной вентиляции в домашних условиях.

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