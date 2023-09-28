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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино.
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, некоторые снаряды упали на территорию промышленных предприятий, в результате чего в нескольких производственных цехах зафиксированы повреждения.

Кроме того, в результате атаки повреждена линия электропередачи.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.

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