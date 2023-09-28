Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, некоторые снаряды упали на территорию промышленных предприятий, в результате чего в нескольких производственных цехах зафиксированы повреждения.
Кроме того, в результате атаки повреждена линия электропередачи.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.