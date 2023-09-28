В Ижевске открыли первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Росатома» «ТВЭЛ».
Площадка призвана решать производственные и образовательные задачи в области технологий 3D-печати и адаптивных технологий. Воспользоваться центром могут преподаватели, аспиранты и студенты вуза.
Также в центре будут готовить высококвалифицированных инженеров, проводить исследовательские работы.
Как отметила ректор университета Галина Мерзлякова, в год на базе ЦАТОД будут обучаться более 40 человек.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.