В Ижевске открыли первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа

В Ижевске начал работу первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД). Его открыли «Росатом» и УдГУ.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Росатома» «ТВЭЛ».

Площадка призвана решать производственные и образовательные задачи в области технологий 3D-печати и адаптивных технологий. Воспользоваться центром могут преподаватели, аспиранты и студенты вуза.

Также в центре будут готовить высококвалифицированных инженеров, проводить исследовательские работы.

Как отметила ректор университета Галина Мерзлякова, в год на базе ЦАТОД будут обучаться более 40 человек.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.