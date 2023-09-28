В Крыму турист на гидроцикле насмерть сбил жителя Кубани

В Крыму завели уголовное дело против 32-летнего туриста из Ростовской области.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК России по региону.

Днём 24 сентября подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял гидроциклом в море. Он превысил скорость и совершил наезд на катамаран, на борту которого находился 53-летний житель Краснодарского края. Пострадавший скончался.

На месте происшествия провели все первоначальные следственные действия. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в акватории реки Большой Невки водный мотоцикл столкнулся с прогулочным теплоходом.