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В Крыму турист на гидроцикле насмерть сбил жителя Кубани

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В Крыму завели уголовное дело против 32-летнего туриста из Ростовской области.
В Крыму турист на гидроцикле насмерть сбил жителя Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК России по региону.

Днём 24 сентября подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял гидроциклом в море. Он превысил скорость и совершил наезд на катамаран, на борту которого находился 53-летний житель Краснодарского края. Пострадавший скончался.

На месте происшествия провели все первоначальные следственные действия. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в акватории реки Большой Невки водный мотоцикл столкнулся с прогулочным теплоходом.

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