Новое жильё по госсертификатам приобрели почти 50 тысяч переселенцев из Херсонской области

Благодаря госсертификатам новое жильё приобрели почти 50 тыс. переселенцев из Херсона и Херсонской области.

«В 86 регионах, которые заключили с Фондом развития территорий соглашения, подано 85 665 заявлений на выдачу государственных жилищных сертификатов (ГЖС) на обеспечение жильём 138 025 граждан. Из них выдано 59 808 жилищных сертификатов на обеспечение жильём 94 343 граждан. По состоянию на сегодняшний день, погашено 30 109 жилищных сертификатов, благодаря чему новый дом обрели 49 912 граждан. Это важный показатель, потому что ещё в марте мы рассчитывали расселить 45 тыс. человек, то есть уже перевыполнили план»,— сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Он напомнил, что размер выплаты на приобретение жилого помещения определяется исходя из утверждённой стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в России на весь оставшийся срок предоставления мер поддержки — 88 737 рублей.

Кроме того, граждане могут «объединить» жилищные сертификаты для приобретения одной квартиры или дома, либо «разъединить» — для покупки нескольких жилых помещений.