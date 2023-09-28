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В Госдуме предложили предусмотреть льготы для индивидуальных предпринимателей в сфере IT

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В России предложили распространить на индивидуальных предпринимателей господдержку, которую в настоящее время могут получить компании, работающие в сфере IT. Соответствующий законопроект глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин направил на отзыв в правительство.
В Госдуме предложили предусмотреть льготы для индивидуальных предпринимателей в сфере IT
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным Единого реестра субъектов МСП, заметную часть бизнес-сферы ИТ составляют индивидуальные предприниматели, но меры поддержки, льготы и преференции доступны только юрлицам, которые прошли необходимую государственную аккредитацию.

«Новый законопроект призван исправить эту ситуацию и обеспечить правовое равенство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий», — сказал Дёмин.

Ранее НСН сообщала, что около 16 тыс. патентов на свои изобретения получили участники Московского инновационного кластера (МИК) в 2022 году.

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