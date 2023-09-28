В Госдуме предложили предусмотреть льготы для индивидуальных предпринимателей в сфере IT
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
По данным Единого реестра субъектов МСП, заметную часть бизнес-сферы ИТ составляют индивидуальные предприниматели, но меры поддержки, льготы и преференции доступны только юрлицам, которые прошли необходимую государственную аккредитацию.
«Новый законопроект призван исправить эту ситуацию и обеспечить правовое равенство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий», — сказал Дёмин.
Ранее НСН сообщала, что около 16 тыс. патентов на свои изобретения получили участники Московского инновационного кластера (МИК) в 2022 году.