Фестиваль «Русское лето» пройдёт 7 — 8 октября в Воронеже

Фестиваль «Русское лето» будет проходить 7 и 8 октября в Воронеже. В этом году он меняет свой формат и из семейно-развлекательного трансформируется в образовательно-патриотический.

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На различных площадках соберутся современные ведущие мыслители и философы, литераторы и музыканты, культурные деятели. Среди участников музыкальной программы — лауреаты фестиваля Донбасской песни «Не оставим городов наших», а также музыкант Аким Апачев, группы «Земляне», «Лампасы» и «Серьга». В рамках литературной программы выступят продюсер Юсуп Бахшиев, член Союза писателей ЛНР Нина Ищенко, художник, основатель проекта «Словографика» Пётр Скляр. Участниками философской программы станут писатель, философ-евразиец, публицист, общественный деятель Герман Садулаев, философ, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Московского государственного института культуры Владимир Варава, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук Анатолий Черняев, писатель, специалист по античной философии, истории моральных учений и политической мысли Максим Велецкий. Кроме того, запланированы показы фильмов на патриотическую тему, в том числе документального фильма RTД «Операция Украина. Преступления без наказания».