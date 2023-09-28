На востоке столицы откроется рыбный рынок «Москва на волне»
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«Посетители смогут попробовать всевозможные виды рыбы, а также икру, крабов и другие морепродукты. Кроме того, на рынке будут представлены свежие полуфабрикаты и консервы, изготовленные прямо в море на рыболовецком судне», — отмечается в сообщении.
Также на территории будет размещено много аквариумов с разными видами рыб и морских обитателей.
Продукция будет проходить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу.