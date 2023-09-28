На востоке столицы откроется рыбный рынок «Москва на волне»

В конце октября у станции метро «Косино» откроется рыбный рынок «Москва на волне». На нём будет представлена продукция из России, стран СНГ и дружественных государств.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Посетители смогут попробовать всевозможные виды рыбы, а также икру, крабов и другие морепродукты. Кроме того, на рынке будут представлены свежие полуфабрикаты и консервы, изготовленные прямо в море на рыболовецком судне», — отмечается в сообщении.

Также на территории будет размещено много аквариумов с разными видами рыб и морских обитателей.

Продукция будет проходить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу.