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В Тюмени пятиэтажный дом признали вероятной зоной ЧС из-за взрыва газа

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В Тюмени пятиэтажный дом, расположенный по улице Геологоразведчиков, 34, признали вероятной зоной ЧС из-за взрыва газа.
В Тюмени пятиэтажный дом признали вероятной зоной ЧС из-за взрыва газа
  • РИА Новости

Как пишет URA.RU, в ночь на 28 сентября в одной из квартир дома произошёл взрыв газа. Один человек пострадал, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Как сообщил информационный центр правительства области, дом отключили от всех ресурсов, доступ людей в квартиры ограничили.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка.

Отмечается, что ночью после взрыва из дома эвакуировано 204 человека, в том числе 39 детей.

Сегодня в 18:00 по местному времени (16:00 мск) будет проведено собрание с жильцами дома в местной школе №17.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в частном доме.

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