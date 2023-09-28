В Тюмени пятиэтажный дом признали вероятной зоной ЧС из-за взрыва газа

В Тюмени пятиэтажный дом, расположенный по улице Геологоразведчиков, 34, признали вероятной зоной ЧС из-за взрыва газа.

Как пишет URA.RU, в ночь на 28 сентября в одной из квартир дома произошёл взрыв газа. Один человек пострадал, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщил информационный центр правительства области, дом отключили от всех ресурсов, доступ людей в квартиры ограничили.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка.

Отмечается, что ночью после взрыва из дома эвакуировано 204 человека, в том числе 39 детей.

Сегодня в 18:00 по местному времени (16:00 мск) будет проведено собрание с жильцами дома в местной школе №17.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в частном доме.