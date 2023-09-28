Бочкарёв: в шести округах Москвы начнут переселение ещё 7000 человек по программе реновации

До конца сентября в шести округах Москвы начнут переселение ещё более 7000 человек по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время по программе реновации в 247 «стартовых» домах ведётся переселение жителей 834 домов. До конца сентября переселение начнётся на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе города», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что благодаря этому план по обеспечению начала переселения в III квартале полностью выполнен.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что с начала реализации программы реновации в Москве переселены более 109 тыс. человек.

«Ещё 23,4 тыс. жителей находятся в процессе переселения или оформления необходимой документации», — уточнил он.

По его словам, в 13 районах программа находится на завершающей стадии или завершена.