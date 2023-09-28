Узнать больше

«Аэрофлот» сообщил о сбое в системе бронирования

Короткая ссылка
«Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo.
«Аэрофлот» сообщил о сбое в системе бронирования
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Уточняется, что из-за данной проблемы затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании.

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — говорится в Telegram авиакомпании.

В сентябре 2022 года авиакомпания «Аэрофлот» будет использовать российскую систему бронирования билетов Leonardo.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить