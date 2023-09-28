«Аэрофлот» сообщил о сбое в системе бронирования

«Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo.

Уточняется, что из-за данной проблемы затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании.

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — говорится в Telegram авиакомпании.

В сентябре 2022 года авиакомпания «Аэрофлот» будет использовать российскую систему бронирования билетов Leonardo.