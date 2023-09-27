Убитый в перестрелке в Дагестане полицейский пытался примирить конфликтующих

Сотрудник полиции, убитый в ходе перестрелки в селении Леваши в Дагестане, пытался примирить конфликтующие группы молодых людей.

Об этом сообщили в МВД России по республике.

По данным ведомства, конфликт между местными жителями произошёл накануне, однако исчерпать инцидент молодым людям не удалось.

Позже мужчины направились для выяснения отношений на пустырь, с обеих сторон к ним присоединились родственники.



На место конфликта прибыл начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, чтобы урегулировать ситуацию.

«Во время драки один из её участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал «Сайгу» и открыл по толпе автоматную очередь. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения.

МВД объявило в розыск местного жителя Багаудина Гусенгаджиева 1997 года рождения.