В Королёве проведут масштабную реконструкцию инфраструктуры ЖКХ

В подмосковном Королёве в 2024—2026 годах проведут масштабную реконструкцию инфраструктуры ЖКХ, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Воробьёва, будут переложены коммуникации всей центральной и старой частей города. Речь идёт о шести магистральных трассах и 16 км сетей.

«Здесь вместе с Фондом развития территорий капитально ремонтируем системы теплоснабжения. Сети изношенные, поэтому нужны дополнительные мощности», — отметил губернатор.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице с 2018 года было построено и реконструировано 65 подъездных дорог в Троицком и Новомосковском округах за счёт городского бюджета.