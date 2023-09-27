В Ставропольском крае более 7,8 тысячи семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала

В Ставропольском крае более 7,8 тыс. семей улучшили жилищные условия за счёт средств материнского капитала с начала 2023 года.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения Соцфонда России по региону.

Краевое отделение СФР направило на указанные цели 4,6 млрд рублей.

«За счёт маткапитала можно приобрести жилое помещение, построить или реконструировать дом или компенсировать затраты на его строительство, оплатить первоначальный взнос или погасить основной долг по ипотеке, уплатить цену по договору участия в долевом строительстве», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что Заксобрание Санкт-Петербурга окончательно утвердило закон о расширении сферы применения регионального маткапитала, передаёт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Теперь средства материнского капитала можно будет использовать на ДМС и платные медуслуги.

«Проект разработан на основании многочисленных обращений родителей, получивших соответствующий сертификат после рождения третьего ребёнка», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что около 1,6 трлн рублей будет выделено на выплату материнского капитала в России в 2024—2026 годах.