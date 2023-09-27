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В Красноярском крае направят 2 млрд рублей на поддержку малого бизнеса

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В Красноярском крае направят 2 млрд рублей в ближайшие три года на реализацию госпрограмм по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщает RuNews24.

Поддержку смогут получить основатели стартапов, учёные и самозанятые в Агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, региональной сети центров «Мой бизнес», в Красноярском региональном бизнес-инкубаторе, региональном фонде науки и фонде развития промышленности края.

На данный момент в регионе действует несколько нацпроектов, в том числе «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

Ранее НСН сообщала, что инвестиции в экономику Москвы превысили 2,2 трлн рублей за полугодие.

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