СК: в Смоленске двое школьников провалились в люк, проводится проверка
По данным регионального следственного управления СК, инцидент произошёл в Заднепровском районе на улице Кутузова.
Дети смогли самостоятельно выбраться наружу.
Отмечается, что после начала проверки были приняты меры к ограждению опасного участка теплосетей.
Прокуратура региона также проводит проверку в связи с ненадлежащим содержанием участка теплосети.
По данным надзорного ведомства, двое несовершеннолетних упали в провал возле канализационного люка теплосети, когда возвращались из школы.