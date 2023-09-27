СК: в Смоленске двое школьников провалились в люк, проводится проверка

Следственный комитет сообщил, что в Смоленске двое школьников провалились в люк, проводится проверка.

По данным регионального следственного управления СК, инцидент произошёл в Заднепровском районе на улице Кутузова.

Дети смогли самостоятельно выбраться наружу.

Отмечается, что после начала проверки были приняты меры к ограждению опасного участка теплосетей.

Прокуратура региона также проводит проверку в связи с ненадлежащим содержанием участка теплосети.

По данным надзорного ведомства, двое несовершеннолетних упали в провал возле канализационного люка теплосети, когда возвращались из школы.