Экономист Чирков спрогнозировал увеличение доли китайских авто на российском рынке

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков спрогнозировал дальнейшее развитие событий на отечественном авторынке.

«И российские, и китайские производители в будущем увеличат долю присутствия на российском рынке при сохранении западных санкций», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Чиркова, преимущества есть и у российских, и у китайских компаний, но он бы отдал предпочтение отечественным производителям, так как это гораздо полезнее для экономики России.

«К тому же в ближайшие месяцы и годы ожидаю существенного расширения инфраструктуры по обслуживанию российских автомобилей», — добавил эксперт.

Ранее руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов в беседе с URA.RU не исключил, что на отечественном рынке появятся иранские модели бюджетных машин.