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В Гольянове участок земли реорганизуют по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ещё один неэффективно используемый земельный участок в столице реорганизуют по программе Комплексного развития территорий (КРТ). Он расположен в районе Гольяново.

Об этом информирует НСН.

По его словам, там планируется возвести более 87 тыс. кв. м недвижимости.

Объём инвестиций в рамках проекта оценивается почти в 7 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект планируется в размере 580 млн рублей.

«По итогам реализации проекта в районе Гольяново появится более 1,8 тыс. новых рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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