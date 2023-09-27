В Гольянове участок земли реорганизуют по программе КРТ
Об этом информирует НСН.
По его словам, там планируется возвести более 87 тыс. кв. м недвижимости.
Объём инвестиций в рамках проекта оценивается почти в 7 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект планируется в размере 580 млн рублей.
«По итогам реализации проекта в районе Гольяново появится более 1,8 тыс. новых рабочих мест», — уточнил вице-мэр.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.