Бочкарёв: в Москве расселили 151 старый дом в рамках программы реновации с начала года
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«Активное переселение в рамках программы реновации продолжается во всех округах города. Лидерами по числу расселённых домов с начала этого года стали восток с 27 домами, север с 21 объектом и юго-запад с 18 ветхими домами», — сказал Бочкарёв.
Со своей стороны, и. о. главы Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что из расселённых домов демонтировали 23 дома в девяти округах.
По словам Лёвкина, объём расселения с каждым годом растёт. С начала реализации программы реновации расселено 512 домов.
Всего с начала программы реновации ключи от нового жилья получили более 117,5 тыс. горожан во всех столичных округах.