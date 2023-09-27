Бочкарёв: в Москве расселили 151 старый дом в рамках программы реновации с начала года

В Москве с начала 2023 года в рамках программы реновации завершили расселение 151 старого дома, заявил и. о. заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Активное переселение в рамках программы реновации продолжается во всех округах города. Лидерами по числу расселённых домов с начала этого года стали восток с 27 домами, север с 21 объектом и юго-запад с 18 ветхими домами», — сказал Бочкарёв.

Со своей стороны, и. о. главы Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что из расселённых домов демонтировали 23 дома в девяти округах.

По словам Лёвкина, объём расселения с каждым годом растёт. С начала реализации программы реновации расселено 512 домов.

Всего с начала программы реновации ключи от нового жилья получили более 117,5 тыс. горожан во всех столичных округах.