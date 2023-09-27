Суд Перми на два месяца арестовал водителя, насмерть сбившего студентку
ДТП произошло в Перми возле торгового центра «Браво» 24 сентября, информирует URA.RU.
Водитель, сбивший пешеходов, когда они пересекали дорогу на зелёный сигнал светофора, скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. 17-летняя студентка из-за полученных травм скончалась на месте, её 18-летний друг госпитализирован с различными повреждениями.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября», — сказано в заключении суда.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее Минздрав Нижегородской области сообщал, что в результате ДТП с пассажирской «газелью» пострадали 16 человек.