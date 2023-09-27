Суд Перми на два месяца арестовал водителя, насмерть сбившего студентку

Кировский районный суд Перми избрали меру пресечения 23-летнему водителю, который сбил девушку и молодого человека на пешеходном переходе. Девушка в результате погибла. Суд постановил отправить нарушителя в СИЗО на два месяца.

ДТП произошло в Перми возле торгового центра «Браво» 24 сентября, информирует URA.RU.

Водитель, сбивший пешеходов, когда они пересекали дорогу на зелёный сигнал светофора, скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. 17-летняя студентка из-за полученных травм скончалась на месте, её 18-летний друг госпитализирован с различными повреждениями.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября», — сказано в заключении суда.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее Минздрав Нижегородской области сообщал, что в результате ДТП с пассажирской «газелью» пострадали 16 человек.