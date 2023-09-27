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В ЯНАО возбудили дело по факту гибели трёх женщин при пожаре в Салехарде

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СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели трёх женщин в ночном пожаре в Салехарде.
В ЯНАО возбудили дело по факту гибели трёх женщин при пожаре в Салехарде
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы СУ СКР по региону.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

В настоящее время проводится ряд экспертиз. Личности погибших уже установлены. Это женщины 1972, 1991 и 1992 годов рождения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Тюменской области во время пожара в селе Кугаево.

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