В Челябинской области выросло число семей, получивших жильё по соцнайму

В Челябинской области в 2023 году количество семей, получивших жилые помещения по договорам социального найма, увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу контрольно-счётной палаты региона.

«Число семей, получивших жильё по договорам социального найма, за восемь месяцев 2023 года составило 709. В 2021 году таких семей было 204, в 2022 году — 297», — сообщили в пресс-службе КСП.

Там также уточнили, что на рост объёма жилья по соцнайму повлияло, в том числе и увеличение темпов ввода жилых объектов в регионе.

По количеству квартир, полученных гражданами по договорам соцнайма, среди регионов УрФО лидируют Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская и Челябинская области. Далее следуют Тюменская, Курганская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с начала 2023 года сдали в эксплуатацию почти 670 тыс. кв. м жилья, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее.